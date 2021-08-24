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- Van'daki uyuşturucu operasyonunda 593 bin sentetik hap ele geçirildi
Van'daki uyuşturucu operasyonunda 593 bin sentetik hap ele geçirildi
Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 593 bin 150 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.
- DHA
- 24.08.2021 - 10:26
- Güncelleme : 24.08.2021 - 10:36
Güvenlik güçleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sentetik hap ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İpekyolu ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
593 BİN 150 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
İş yerinde narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramalarda 593 bin 150 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.