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Van'daki uyuşturucu operasyonunda 593 bin sentetik hap ele geçirildi

Van'daki uyuşturucu operasyonunda 593 bin sentetik hap ele geçirildi

Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 593 bin 150 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.