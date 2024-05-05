Van’ın Erciş ilçesinde ahırda havasız kalan koyunlar telef oldu Van'da yağan sağanak yağıştan hayvanlarını korumak isteyen besici, onları ahıra kapattı. Besici, ertesi sabah 180 koyunundan 140'ının havasızlıktan telef olduğunu gördü.

İHA

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Aşağı Göze köyünde yağmurdan korunmak için akşam ahıra kapatılan koyunlar, havasızlıktan telef oldu.

Akşam yaşanan yoğun yağmurdan dolayı yaklaşık 180 koyununu ahıra kapatan Erdal Bayramhan, sabah ahıra gelip kapısını açınca onlarca koyunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Bayramhan, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe belediyesi ekiplerine bildirdi.

"Koyunlar havasızlıktan telef oldu"

Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları yaptıkları incelemede, koyunların havasızlıktan telef olduğunu belirleyerek tutanak tuttu.

Olayın ardından çoğu telef olan koyunların bazıları da kesilerek komşulara dağıtıldı.

Telef olan hayvanlar ise olay yerine gelen kepçeyle açılan çukurlara gömüldü.

"180 koyundan 140 tanesi telef oldu"

Koyunların sahibi Erdal Bayramhan, yaşananları şöyle ifade etti:

Sabah geldiğim koyunlara bakmaya ahırın kapısını açtığımda 180 koyundan 140 tanesi telef olmuştu, ilçe tarımdan gelen ekibin yapmış olduğu incelemede hepsinin havasızlıktan dolayı telef olduğunu söylediler.

Telef olan hayvanların çoğu gebeydi

Telef olan hayvanların çoğunun gebe olduğu ortaya çıktı. Yetkililerden telef olan hayvanlarımız için destekte bulunmalarını istiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)