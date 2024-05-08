Van'ın yüksek kesimleri mayıs ayında kışı yaşadı Van’ın yüksek kesimleri mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

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İHA

Van'ın doğuşunda bulunan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nda dün gece başlayan ve bugün öğlene kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğlene kadar devam eden kar yağışı nedeniyle Erek Dağı ile çevresi beyaza bürünürken hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Gürpınar ilçesine bağlı Gölardı Mahallesi'ne gitmek isteyen bir sürücü, yaklaşık 5 santimlik kardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Yanındakiler aşağı inerek aracı ittirdikten sonra sürücü yoluna devam etti.

Küçükbaş hayvanlarını meraya çıkaran bazı çobanlar ise kar yağışı altında hayvanlarını otlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)