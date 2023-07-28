Vanlı kadınlar diyetisyen eşliğinde spor yapıp kilo veriyor İpekyolu ilçesinde açılan 4 kadın spor merkezine, son 1 yılda gelen 20 bin kadın, diyetisyen eşliğinde spor yapıp sağlıklı kilo seviyelerine inmek için çalışıyor.

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DHA

Van'ın İpekyolu ilçesinde Cevdet Paşa, Ali Paşa ve Şerefiye mahallelerinde spor merkezleri hizmet vermeye başladı.

Açılan merkezlere kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Spor kültürünü kente yaymak amacıyla gerek kültürel gerekse ekonomik nedenlerle spora erişimde dezavantaj yaşayan kadınlar için açılan spor merkezlerinde, farklı branşlarda eğitimler veriliyor.

1 yılda 20 bin kadın spor yaptı

Spor merkezlerine son 1 yılda yaklaşık 20 bin kadının geldiği belirtilirken, Şerefiye Mahallesi'ndeki kadın spor merkezine ise dönüşümlü olarak 800 kadın gelip, ücretsiz spor yapma imkanı buluyor.

Özellikle kilo problemi yaşayan kadınların geldiği spor merkezinde, reformer, pilates, kardiyo/fitness, zumba, yoga, diyet konularında eğitimler veriliyor. Obez kadınlar, spor merkezinde diyetisyen nezaretinde spor yaparak, kısa sürede kilo veriyor. Kas ve bel fıtığı sorunu yaşayan kadınlar da reformer ile spor yapıyor.

1,5 ayda 10 kilo verdi

Merkezde spor yapan Zekiye Abi, ilk geldiğinde 120 kilo olduğunu, 1,5 ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vererek 110 kiloya indiğini belirtti.

Abi, "Diyetisyen yardımıyla, eğitmenlerimizle bu sporu yapıyorum. Benim sağlığım için çok iyi oldu. 70 kiloya düşünceye kadar bu sporu yapmaya devam edeceğim" dedi.

"Amaç kadınlarımızın yaşam tarzlarındaki değişikliği sağlamak"

Diyetisyen Nur Bostancı ise spor merkezine gelen kadınlara özel diyet hazırladıklarını belirterek, "İpekyolu Belediyesi'nin sunduğu en güzel hizmetlerinden birisi de spor merkezleridir. Açılan 4 spor merkezinde son 1 yılda 20 bin kadına hizmet verildi. Bu konuda çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Buraya gelen hanımlar spor yapıyor, sağlıklı beslenmeyi öğreniyor ve sosyalleşiyorlar. Buradaki amaç; kadınlarımızın yaşam tarzlarındaki değişikliği sağlamak.

Kilo problemi olanlar, öncelikle spora başlıyor. Spordan sonra da kan tahlili istiyorum. Ona göre Akdeniz tipi beslenme programı hazırlıyoruz. Kişiye özel oluyor bu. Kolesterol ve tansiyon problemi varsa; buna göre ek düzenlemeler yapıyoruz. Çok şükür bu konuda da çok iyi sonuçlar aldık. İlaç kullananlar, şu an ilaç kullanmıyor. İstedikleri kiloya ulaştılar.

118 kilodan 102 kiloya, 120 kilodan 110 kiloya, 95'ten 80 kiloya inen var. Bu sonuçları görünce çok mutlu oluyoruz. Onlar memnun, biz çok memnun oluyoruz. Bunlar hepsi 3 aylık bir süreçte oldu" dedi.

"Obezite sorunu olan kadınlarımız geliyor"

Kardiyo Fitness eğitmeni Suzan Sözen de sporun kadınların sağlığı için çok iyi geldiğini anlatarak, "Kilo vermek için gelen kadınlarımızı koşu ve yürüyüş bantlarına alıyoruz. Eliptik ve yatay bisikletlerimizle spor yapıyorlar. Oralara alarak nabızlarını yükseltip, kalori açığı yaratıyoruz. 150 kiloda olan kadınlar, buraya geliyor. Spor merkezimize genelde obezite sorunu olan kadınlarımız geliyor" diye konuştu.

Reformer eğitmeni Çebin Tunç ise genelde bel ağrısı, kemik erimesi ve boyun fıtığı şikayeti olan kadınların bu sporu tercih ettiğini söyledi.