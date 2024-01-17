Vatandaşı dolandırıyorlardı... Bursa'da devre mülk çetesi paketlendi Kurdukları paravan şirket sayesinde, yüksek kâr vadederek devre mülk sahiplerini dolandıran 16 kişilik şebeke, emniyet güçleri tarafından çökertildi.

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İHA

Türkiye'de yapılan operasyonlarda, dolandırıcılara göz açtırılmıyor...

Bir operasyon ise Bursa'da yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; kendilerini devre mülk yatırımcısı olarak tanıtarak 13 kişiyi dolandıran kişilere Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle operasyon başlattı.

Güven duygusuyla dolandırdılar...

Şüphelilerin, kurbanları arayarak kendilerini devre mülk yatırımcısı veya devre mülk şirket sahibi olarak tanıttığı, devre mülklerine Arap ve Katarlı vatandaşların talip olduğunu ve yüksek bir fiyata satarak kâr elde edebileceklerini söyledikleri ve güven duygusunu kazandıkları tespit edildi.

Kurbanlarına kod isim verdiler

Şebekenin, vekaletname alarak müştekilerin devre mülklerini sattıkları ve paralarına el koydukları ortaya çıktı. Çete üyelerinin vekalet aldıkları kurbanlarını sınıflandırarak kendi aralarında conf, up, deal gibi kod isimleri verdikleri ve kurbanların sözleşmede yazan maddeleri okumalarına bile fırsat vermeden çok sayıda belgeyi imzalattıkları öğrenildi.

16 kişi gözaltına alındı

Çete üyelerinin, kurbanlarından mobil bankacılık şifrelerini alarak hesaplarından nakit para ve kredi de çektikleri bildirildi. Çok sayıda müştekinin başvurusu üzerine 8 ilde operasyon başlatan Bursa Polisi 16 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda şebeke üyelerinin suç işlerken kullandıkları düşünülen cep telefonu, laptop, sim kartı, hafıza kartı, çok sayıda dijital materyal ve 4 kutu uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanırken geriye kalan 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)