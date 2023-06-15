Vize dolandırıcılarına dikkat: Arama motorları reklamlarını kullanıyorlar Siber suçluların mevcut gündemlerden yararlandıklarına ve bu gündemleri lehlerine çevirmek için tüm araçları kullanabildiklerine dikkat çeken uzmanlar, yurt dışına çıkmayı planlayanları vize dolandırıcılığına karşı uyardı.

DHA

Dolandırıcıların yeni hedefi vize için başvuranlar…

Yandex Leading Certified ve Google Premier Partneri IQUEEM Kurucusu Berkun Meral, yurt dışına çıkmayı planlayanları vize dolandırıcılığına karşı uyardı.

"Duygusal yöntemlerle etkiliyorlar"

Siber suçluların mevcut gündemlerden yararlandıklarına ve bu gündemleri lehlerine çevirmek için tüm araçları kullanabildiklerine dikkat çeken Meral, “Tatil sezonunun açılmasıyla gündemde sıkça yer bulan Schengen vizesi başvuruları, ‘Google’ gibi arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Vize dolandırıcıları, 'sosyal mühendislik' adı verilen bu siber saldırı yöntemiyle, kullanıcıların o anki güncel ihtiyaçlarına odaklanıyor ve duygusal yöntemlerle kişileri etkilemeyi başarabiliyor.” dedi.

FBI'ın dikkat çeken raporu

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, yayınladığı raporlardan birinde, siber suçluların güvenilir markaların kimliğine bürünmek ve kullanıcıların cihazlarına fidye yazılımı bulaştırmak gibi amaçlar için arama motoru reklamlarını kullandıklarına dikkat çekti.

Arama motoru reklamlarının, arama trendinin arttığı bu dönemde siber saldırganlar için önemli bir kaynak olduğuna dikkat çeken Meral, “Doğru anahtar kelimelerle Google gibi arama motorlarında reklam açan saldırganlar, aracı kuruluşların ve konsoloslukların internet sitelerine benzer arayüzleri kolayca geliştirebiliyor. Örneğin bir ön ödeme alarak randevu kontenjanı oluşturma veya doğrudan sorunsuz vize alma şansı sunma gibi vaatlerle, vize başvurusu yapmayı planlayanların dikkatsizliğinden yararlanabiliyor.” ifadelerini kullandı.

"Resmi siteleri kullanın"

Vize başvurularının yalnızca konsolosluklar ve yetkili kuruluşlar aracılığıyla yapıldığına dikkat çeken Meral, şöyle devam etti: