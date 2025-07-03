Yalova'da 2043'e kadar ehliyetine el konulan kadın direksiyon başında yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri 14 Haziran'da yaptığı denetimlerde Yalova-İzmit kara yolunda sağ şerit üzerinde duran otomobilin direksiyonunda Y.G. adlı kadını uyurken buldu.
Yapılan kontrollerde 4,15 promil alkollü olduğu belirlenen Y.G.'ye 37 bin 354 lira ceza kesildi.
Y.G.'nin daha önce geçici süreyle el konulan sürücü belgesine uygulanan ceza ise 15 Ocak 2043'e kadar uzatıldı.
DİREKSİYON BAŞINDA YAKALANDI
Ekipler ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı tespit edilen Y.G.'nin sevk ve idaresindeki aracı durdurdu.
Sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak maddesinden Y.G.'ye 18 bin 677 lira para cezası kesildi.