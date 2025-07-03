Yalova'da 2043'e kadar ehliyetine el konulan kadın direksiyon başında yakalandı Yalova'da daha önce defalarca alkollü araç sürmekten dolayı ehliyetine 2043 yılına kadar el konulmasına rağmen direksiyon başında yakalanan kadın sürücüye 18 bin 677 lira para cezası kesildi.