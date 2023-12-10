Yalova'da aşırı yağış kaza getirdi! Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan sürücü öldü Yalova'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazada, genç sürücü Birkan Çelebiler yaşamını yitirdi.

DHA

Türkiye, havaların soğumasıyla birlikte kuvvetli sağanak ve soğuk havanın etkisi altında..

Yurdun birçok noktasında yağış nedeniyle olumsuzluklar da beraberinde geliyor.

Yalova'da dün yaşanılan kazada kan aktı..

Yalova-İzmit karayolunun Çiftlikköy ilçesi Taşköprü mevkisinde meydana gelen olayda, Yalova’dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan Birkan Çelebiler idaresindeki 77 ABS 812 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı

Metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun fiyat listesi tabelasına çarparak durabildi. Kazayı görenler otomobilde sıkışan sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

Hayatını kaybetti

Tedavi altına alınan Birkan Çelebiler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çelebiler, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı'na defnedildi.

Kaza anı kamerada

Bu arada kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Çelebiler'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıktığı, akaryakıt istasyonunun totem ve fiyat listesi tabelasına çarptığı, istasyon görevlilerinin koşarak kaza yerine gittiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)