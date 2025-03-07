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Yalova'da beton mikseri ile çarpışan otomobil, direk ile refüje çarptı

Yalova'da beton mikseri ile çarpışan otomobil, direk ile refüje çarptı Kent merkezinde beton mikseri ile çarpıştıktan sonra aydınlatma direği ve refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.