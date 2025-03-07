DHA
Yalova'da A.Ö. idaresindeki beton mikseri ile O.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce aydınlatma direğine ardından refüje çarparak durdu.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü O.D. yaralanırken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken A.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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