İHA
Yalova Akasya Plajı’nda denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada Şiir Yolu üzerindeki kayalıklarda bulunan vatandaşlar gencin “imdat” diye bağırdığını duydu. İmdat seslerini duyan ve kayalıklarda balık tutan bir vatandaş, üzerini çıkardı ve sonrasında denize atladı.
KURTARILMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Suda batıp çıkan gencin yanına ulaşan vatandaş daha sonra genci kıyıya çıkardı. Kurtarılan genç, kıyıya çıktıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Gencin kurtarılma anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Öte yandan Akasya Plajı’nda cankurtaran bulunmadığı da öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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