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AA

Yalova'da kent merkezine bağlı Yuva Sokağı'nda yaşayan 5 yaşındaki Halit Hamo, bakkala gitmek üzere evinden çıktığı sırada başıboş köpek saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı.

Saldırgan köpekler tarafından boş bir arsaya sürüklenen çocuk, işe giden Uğur Akbulut tarafından fark edilmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki ağır yaralı çocuk, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yalova Valiliğince, önceki gün 5 yaşındaki Halit Hamo'nun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasıyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili olarak belediyeler ve İl Özel İdaresine gerekli talimatların verilerek süre tanındığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan küçük yavrumuz için hem adli hem de idari süreç başlatılmıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Toplatılan hayvanların en iyi şartlarda bakılabilmesi için doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarına ivedilikle başlanması ve bu alanlarda besleme noktalarının kurulması talimatlandırılmıştır. Tehlikeli ve saldırgan hayvanların görülmesi durumunda vatandaşların 112'ye yaptığı ihbarlar ivedilikle ilgili kurumlara yönlendirilecektir.

YETKİLİLER SAHA ÇALIŞMASI YAPACAK

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm görev ve sorumlulukların il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise İl Özel İdaresine ait olduğu hatırlatılan açıklamada, ilgili tüm kurumlara görevlerinin bildirildiği ve sürecin sahada titizlikle takibinin gerçekleştirileceği ifade edildi.