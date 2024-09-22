Yalova’da damadın arkadaşları kadın kılığına girerek düğünü bastı

İHA
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen düğünde Berkan ve İlayda Kaya çifti dünya evine girdi.
Düğünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise izlenme rekorları kırdı.
Evlenen çifte sürpriz yapan damadın arkadaşları kadın kıyafetleri giydi.
DAMADIN KIZ ARKADAŞI OLARAK SAHNEYE ÇAĞRILDILAR
Sahneye damadın kız arkadaşları olarak çağrılan gençler, dans etmeye başladılar.
Gelin ve damat ise kadın kılığına giren arkadaşlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış