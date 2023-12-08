Yalova'da defineciler suçüstü yakalandı Yalova'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İHA

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Safran köyünde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Alınan bilginin değerlendirilmesi üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik Balkayalar mevkisinde yapılan kontrolde şüpheli A.A., G.A. ve M.Ö. kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Yasal işlem başlatıldı

Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 levye, balyoz, kazma, kürek, çekiç, keser, murç, 4 metal çubuk, 3 çift eldiven ve 2 çift çizme ele geçirildi.

Şüpheli A.A.,G.A. ve M.Ö. adlı şahıslar haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)