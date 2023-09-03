İHA
Termal istikametinden Yalova istikametine seyreden M.Ş idaresindeki otomobil, Yenimahalle mevkisinde kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparken, kazada ön koltuğunda bulunan kadın yolcu Mürvet Gültaç olay yerinde feci şekilde can verdi.
Kazı anı güvenlik kamerasında
Yaralanan 3 kişi ise olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.