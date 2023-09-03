İHA

Termal istikametinden istikametine seyreden M.Ş idaresindeki otomobil, Yenimahalle mevkisinde kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparken, kazada ön koltuğunda bulunan kadın yolcu Mürvet Gültaç olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kazı anı güvenlik kamerasında

Yaralanan 3 kişi ise olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşanan anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Mürvet Gültaç