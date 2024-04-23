Yalova'da kaçan eşek, acil servise girdi Çınarcık ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine emanete bağlanan eşek yuları çözülünce acil servise kaçtı.

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İHA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ş,ne ender rastlanır bir olay yaşandı.



5-6 ay önce yaşanan olayda bir operasyon sonrası, bir şüpheliye ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı. Yuları çözülen eşek kaçtı.

Kaçan eşek, acil servise girdi

Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi.

Firari eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)