Altınova'da araçla ilerleyen 22 yaşındaki şahıs, gölgede yatan köpeği görünce aniden şerit değiştirdi. Köpeğin üzerinden geçen şahıs, 2 bin 40 TL ceza ile serbest bırakıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde ilerleyen yabancı uyruklu 22 yaşındaki A.H., 34 RJ 9332 plakalı aracı ile giderken, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini gördü.

Bir anda şerit değiştiren A.H., kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp kaçtı.

Patilerinde kırık tespit edildi

Yaşanan vahşi olay sonrası istasyon çalışanları, köpeği yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Patilerinde kırıklar bulunan köpeğin ameliyat edileceği öğrenildi.

Saldırgan 2 bin 40 TL cezayla serbest kaldı

İhbar üzerine jandarma ekipleri aracı durdurup, A.H.’yi gözaltına aldı. Hakkında, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılan A.H., 2 bin 40 TL ceza yazılarak serbest bırakıldı.

Yalova'da köpeği ezmek için şerit değiştiren şahsa para cezası VİDEO



"2 bin küsür cezayla bertaraf edecek"

Yalova Kaytazdere Sokak Hayvanları Dernek Başkan Yardımcısı Saliha Akdoğan, olayı öğrenince çok üzüldüklerini belirterek, "Köpeği hemen koruma altına alıp gerekli kurum ve kuruluşlara şikayet dilekçemizi verdik.

Ama maalesef şu an Kabahatler Kanunu içerisinde 2 bin küsur lira para cezasıyla bu suçu bertaraf edecektir. Bu da bizim zorumuza gidiyor, çünkü bu hayvanın şu anda kırıkları mevcut. En zayıf olan hayvanların bu şekilde yaşaması bizim zorumuza gidiyor. Gerekli yaptırımların kurum ve kuruluşların, yasa tasarısını hazırlayanların dikkatini çekerek, yaşam hakları çerçevesi içerisinde uygulanmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.





























