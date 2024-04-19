Yalova'da motosiklet kazasında ölen Melek'in kalbi artık Furkan'da atacak Otomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Melek'in organ bağışında bulunması sayesinde 2 yıldır kalp nakli bekleyen liseli Furkan, yeniden hayata tutundu.

DHA

Yalova-Bursa kara yolunda Ziya Ö. yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptı.

Kazada Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş yaralanırken Karakaş, yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Melek Karakaş'ın, kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organlarını bağışladığı ortaya çıktı.

Karakaş'ın kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Ankara, Bursa ve Çanakkale'de nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Sosyal medyada çağrı yaptı

Melek'in kalbi, Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde nakil bekleyen lise öğrencisi Emin Furkan Aslan'a gece yapılan operasyonla nakledildi. Nakil operasyonu başarılı geçen Aslan'ın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Aslan'ın, 2,5 yıldır kalp nakli beklediği ve durumunun ağırlaşması nedeniyle 11 aydır hastanede yatarak tedavi gördüğü belirtildi.

Emin Furkan Aslan’ın, daha önce hastanede nakil sırası beklerken kalp resmi çizip, 'Her bağış yeni bir hayattır' yazdığı, resimle çekilen fotoğrafını da sosyal medyada paylaşarak bağış çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

Baba hem üzüldü hem teşekkür etti

Baba Remzi Aslan, kazada hayatını kaybeden Melek Karakaş'ın durumuna çok üzüldüklerini belirterek, ailesine ve operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür etti. Remzi Aslan, oğlunun şu anda yoğun bakımda olduğunu belirterek, nakilden sonra kısa sürede sağlığına kavuşmasını beklediklerini belirtti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)