Yalova'da sahte para operasyonu düzenlendi

İHA

Yalova'da 3 kişi, Altınova ilçesi Kaytazdere beldesindeki akaryakıt istasyonuna 5 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında otomobille geldi.

Şahısların, akaryakıt alımı karşılığında sahte olduğu sonradan anlaşılan 1 adet 200 TL verdiği belirlendi.

YAKALANARK GÖZALTINA ALINDILAR

Konuyla ilgili şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma gerçekleştirdiği operasyonla H.U., A.A. ve E.Ş.'yi yakaladı.

Yapılan araştırmalar sonucunda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.E. de yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin Altınova ilçesinde bulunan evlerinde yapılan aramalarda toplam 104 adet sahte 200 TL banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.Ş. ve S.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.