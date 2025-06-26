Yalova'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Yalova merkez Bahçelievler Mahallesi'nde Irak uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırırken gruptaki 1 kişi tabancayla havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 GÖZALTI

Kavga sırasında başına aldığı darbe ile yaralanan kişiye sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Polis ekipleri ise silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.