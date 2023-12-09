İHA
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyüne adını veren dere, şiddetli yağışlar sonucunda taştı.
Evleri su bastı, bazı vatandaşlar mahsur kaldı
Köyün Yalı Mahallesi'nde sokaklar su altında kalırken, birçok evde su baskınları yaşandığı bildirildi.
Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol, bölgedeki su baskınları nedeniyle maddi hasarın meydana geldiğini ifade etti.
Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Aynı zamanda, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde meydana gelen su baskınları sebebiyle AFAD ekibi ve Esenköy itfaiyesi, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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