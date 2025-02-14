Yalova'da uyuşturucu operasyonu

DHA

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ise arama yapılı.

UYUŞTURUCU VE KURUSIKI TABANCA BULUNDU

Yapılan aramalarda 2 kilo 875 gram sentetik kannabinoid, 6 gram metamfetamin, 2 sentetik hap, 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca, tabancaya ait 14 mermi, 2 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

7 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., Y.A., D.İ., S.U., B.A., Ö.B. ve S.F. tutuklanırken N.G., B.A., S.İ. ve Z.G. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.