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    Yalova’da, uyuşturucu taciri ile polis arasında film gibi kovalamaca

    Çevre illerden getirdiği uyuşturucu maddeleri Yalova’da sattığı tespit edilen uyuşturucu taciri ile polis arasındaki kovalamaca, filmleri aratmadı. Yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.
    • 02.12.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 13:26
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    Yalova’da, uyuşturucu taciri ile polis arasında film gibi kovalamaca

    Yalova’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kentte sattığı tespit edilen U.Ö.K., İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

    Dur ihtarına uymayan U.Ö.K. ile polis arasında, Osman Gazi Köprüsü’nde filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı.

    U.Ö.K., İstanbul-İzmir otobanındaki gişe bariyerlerini yıkıp geçti. Zanlı, polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; şüphelinin ikametinde, aracında ve üzerinde yapılan aramada 3.10 gram metamfetamin, 12.80 gram esrar, 1.60 gram sentetik kannabinoid, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 10 av tüfeği fişeği, uyuşturucu madde öğütücüsü, 4 cam aparat ele geçirildi.

    Yalova’da, uyuşturucu taciri ile polis arasında film gibi kovalamaca VİDEO

    Cezaevine gönderildi

    Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    12 kişi hakkında adli işlem yapıldı

    Öte yandan polis, kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 12 kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yaptı.

    Yalova’da, uyuşturucu taciri ile polis arasında film gibi kovalamaca #1

    Yalova’da, uyuşturucu taciri ile polis arasında film gibi kovalamaca #2

    Yalova’da, uyuşturucu taciri ile polis arasında film gibi kovalamaca #3


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