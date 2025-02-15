Yalova'da yere düşürülen dövizi alan şüpheli yakalandı

İHA

Yalova merkez Fatih Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde döviz bürosuna giderek elindeki parayı bin 530 dolar yaptıran N.B. adlı kadın, dövizciden çıkarken parayı iş yerinin önünde düşürdü.

Ardından bankaya gittiğinde paranın yanında olmadığını fark eden N.B., döviz bürosuna geri döndü.

Burada güvenlik kameralarından yapılan incelemede parayı yerde gören ve eğilerek alan bir kişi parayı cebine koyduktan sonra Hürriyet Sokak'a girerek gözlerden kayboldu.

N.B., yaşanan durum üzerinde emniyete giderek şikayetçi oldu.

YAKALANDI

Polis ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ve 5 iş yerine ait 36 saatlik kamera görüntüleri izlenerek olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.R.D isimli yaşı küçük şahıs, müştekiye ait olduğu tespit edilen 900 dolar ile yakalanarak gözaltına alındı.

900 dolar ise sahibine teslim edildi.

Yakalanan şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adli mercilere sevk edildi.