Yalova'da yerleşim alanlarına yaban domuzu sürüsü indi Elmalık köyünde yerleşim alanına inen yaban domuzu sürüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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İHA

Yalova'nın Elmalık köyüne yaban domuzu indi.

2’si yetişkin 11’i yavru olmak üzere toplam 13 yaban domuzundan oluşan sürü, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yemek bulmak için merkeze indiler

Görüntülerinde, köy yolunda ilerleyen başında ve sonunda yetişkin yaban domuzlarının olduğu sürünün yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar indiği tahmin ediliyor.

Tarım ürünleri zarar gördü

Öte yandan son yıllarda Yalova ormanlarında artan yaban domuzu popülasyonu nedeniyle köylerdeki çiftçilerin ürünlerinin de zarar gördüğü ve bu konuda da köylülerin sıkıntı çektiği öğrenildi.