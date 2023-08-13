İHA
Yalova'nın Elmalık köyüne yaban domuzu indi.
2’si yetişkin 11’i yavru olmak üzere toplam 13 yaban domuzundan oluşan sürü, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Yemek bulmak için merkeze indiler
Görüntülerinde, köy yolunda ilerleyen başında ve sonunda yetişkin yaban domuzlarının olduğu sürünün yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar indiği tahmin ediliyor.
Tarım ürünleri zarar gördü
Öte yandan son yıllarda Yalova ormanlarında artan yaban domuzu popülasyonu nedeniyle köylerdeki çiftçilerin ürünlerinin de zarar gördüğü ve bu konuda da köylülerin sıkıntı çektiği öğrenildi.