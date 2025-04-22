Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 2 yaralı

İHA

Bugün saat 13.30 civarında Yalova’dan Bursa istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, Süpürgelik mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına devrildi.

BİR YOLCU ÖLDÜ, ŞOFÖR VE MUAVİN YARALANDI

Kazada otobüs şoförü ve muavini yaralanırken, yolculardan biri olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı ekiplerin yanı sıra 112 Acil Servis, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden yolcunun kimliği henüz tespit edilemezken, kazayla ilgili soruşturma ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.