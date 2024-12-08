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Yalova'daki cinayetin şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Yalova'daki cinayetin şüphelisi Eskişehir'de yakalandı Yalova'da evinin önünde tartıştıkları şahsı tabancayla vurarak öldüren şüphelilerden biri Eskişehir'de yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.