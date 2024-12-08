Yalova'daki cinayetin şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Yalova merkez Kemerköprü Caddesi'nde Ramazan Elkıtay (57) ile evinin önüne gelen 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken gruptan biri yanında bulunan tabancayla Elkıtay'a 3 el ateş etti.
Şüpheliler kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sırt ve karın bölgesinden vurulduğu belirlenen Elkıtay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elkıtay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler şüphelilerden birinin Eskişehir'e gittiğini belirledi.
K.B. isimli şüphelinin kullandığı araç, Ankara-Bursa kara yolu üzerindeki uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu.
Ekiplerin gözaltına aldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova'ya gönderildi.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
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