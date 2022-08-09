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    Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, dayısının saldırısına uğradı

    Osmaniye’de CHP’li Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar makam aracıyla seyir halindeyken dayısının saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Başkan Kaynar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
    • 09.08.2022 - 15:00
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    Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, dayısının saldırısına uğradı

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı’nda CHP’li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar makam aracıyla bulvar üzerinde seyir halindeyken dayısı Kahraman Erdem arabayla önünü kesti.

    İkili arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Başkan Kaynar aldığı darbeyle yüzünden yaralandı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk kontrolü yapılan Başkan Mustafa Kaynar, Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan belediye başkanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, tedavisinin ardından ifade için emniyete gitti.

    İHA'nın haberine göre, Kahraman Erdem olayın ardından gözaltına alındı.

    Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, dayısının saldırısına uğradı #1

    Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, dayısının saldırısına uğradı #2

    Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, dayısının saldırısına uğradı #3


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