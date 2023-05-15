Yardım isteyen arkadaşı için gölete atladı! Aksaray'da iki genç gölette boğuldu Aksaray’da pikniğe gittikleri bölgede girdiği gölette çırpınmaya başlayan Yunus Arslanbay ile onu kurtarmak için suya atlayan Yaşar Yıldız, birlikte boğularak hayatlarını kaybetti.

DHA

Tehlikeli olan bölgelerde serinlemek isteyip suya girenler, bu isteği canı ile ödüyor ve sevenlerini de yasa boğuyor.

Bu olaylara bir örnek de Aksaray'da yaşandı.

Yunus Arslanbay (16) ve Yaşar Yıldız (17), iki arkadaşlarıyla daha birlikte pikniğe gitti.

Aksaray’da pikniğe gittikleri bölgede girdiği gölette çırpınmaya başlayan Yunus Arslanbay (16) ile onu kurtarmak için suya giren Yaşar Yıldız (17), boğularak can verdi.

Niğde'nin Ağcaşar köyünde oturuyorlardı

Niğde'nin Ağcaşar köyünde oturan 4 arkadaş, piknik yapmak için dün öğle saatlerinde yakındaki Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Sofular köyüne geldi.

Yunus Arslanbay, gölete girdi

Gençlerden Yunus Arslanbay, serinlemek için köyle aynı adı taşıyan gölete girdi. Ancak Arslanbay, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Arkadaşlarından Yaşar Yıldız, kurtarmak için suya atladı

Durumu fark eden arkadaşlarından Yaşar Yıldız, Arslanbay’ı kurtarmak için suya atladı. Ancak bir süre sonra iki arkadaş, gözden kayboldu.

Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri geldi

Diğer 2 gencin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar, yaptıkları aramada Yunus Arslanbay ile Yaşar Yıldız’ın cansız bedenlerine ulaştı.

Sudan çıkartılan 2 arkadaşın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.