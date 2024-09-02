Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e saldırı Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy'de Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası otopark sırası beklerken 2 kişi tarafından darbedildi. Saldırganlardan biri yakalandı, diğeri aranıyor.

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İHA

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, cuma günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izlemek üzere bir yakınıyla birlikte Kadıköy'e gitti.

Savcı İşçimen, arabasını Kalamış'ta bir otoparka park edip stada geçti.

Maç çıkışı tekrar otoparka dönen İşçimen, otopark ücretini ödemek için gişeye gittiği sırada otopark görevlisi "Sistem güncellemesi ve Z raporu alındığını" söyleyerek beklemesini söyledi.

SAVCIYI AĞIR ŞEKİLDE DARBETTİLER

Ancak arkasında bekleyen E.G ile T.T. korna çalıp, selektör yaparak duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine konuşmak için araçtan inen savcı, ikilinin saldırısına uğradı.

Araçtan inen saldırganlar, yumruk ve tekmelerle İşçimen'i ağır şekilde darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle canını kurtaran Necip Cem İşçimen, karakola giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

7 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Savcı İşçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti. Saldırganlardan T.T yakalandı, firari olan E.G ise her yerde aranıyor. E.G’nin 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek şunları kaydetti:

Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)