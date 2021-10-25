Tokat'taki yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yayla evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 70 yaşındaki İbrahim Altay'ın, yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı.

20 Ekim'de Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda yaşanan olayda, evli ve 4 çocuk babası İbrahim Altay, sabah beldeden çıkıp yayladaki evine gitti.

YAYLADA ÖLÜ HALDE BULUNDU

Akşam saatlerinde vatandaşlar, yaylada İbrahim Altay'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu.

YASAK AŞK YAŞADIĞI KADININ KOCASININ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

İlk etapta tespit edilen 5 şüpheli Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı. Yapılan detaylı araştırma ve sorgulamalar sonucu İbrahim Altay'ın yasak aşk yaşadığı Ayşe Kandemir'in (46) kocası Şenel Kandemir (56) tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şenel Kandemir ile birlikte cinayete yardım ettikleri tespit edilen eşi Ayşe, çocukları Derya (22), Emrullah (19) ile Ömer Kandemir (32) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi.













