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    Tokat'taki yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yayla evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 70 yaşındaki İbrahim Altay'ın, yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 00:26
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 00:33
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    Tokat'taki yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı

    20 Ekim'de Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda yaşanan olayda, evli ve 4 çocuk babası İbrahim Altay, sabah beldeden çıkıp yayladaki evine gitti.

    YAYLADA ÖLÜ HALDE BULUNDU

    Akşam saatlerinde vatandaşlar, yaylada İbrahim Altay'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

    Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu.

    Tokat taki yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı #1

    YASAK AŞK YAŞADIĞI KADININ KOCASININ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

    İlk etapta tespit edilen 5 şüpheli Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı. Yapılan detaylı araştırma ve sorgulamalar sonucu İbrahim Altay'ın yasak aşk yaşadığı Ayşe Kandemir'in (46) kocası Şenel Kandemir (56) tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

    Tokat taki yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı #2

    5 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şenel Kandemir ile birlikte cinayete yardım ettikleri tespit edilen eşi Ayşe, çocukları Derya (22), Emrullah (19) ile Ömer Kandemir (32) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Tokat taki yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı #3

    Tokat taki yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı #4

    Tokat taki yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı #5

    Tokat taki yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı #6

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