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- Tokat'taki yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı
Tokat'taki yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı
- DHA
- 25.10.2021 - 00:26
- Güncelleme : 25.10.2021 - 00:33
20 Ekim'de Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda yaşanan olayda, evli ve 4 çocuk babası İbrahim Altay, sabah beldeden çıkıp yayladaki evine gitti.
YAYLADA ÖLÜ HALDE BULUNDU
Akşam saatlerinde vatandaşlar, yaylada İbrahim Altay'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu.
YASAK AŞK YAŞADIĞI KADININ KOCASININ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
İlk etapta tespit edilen 5 şüpheli Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı. Yapılan detaylı araştırma ve sorgulamalar sonucu İbrahim Altay'ın yasak aşk yaşadığı Ayşe Kandemir'in (46) kocası Şenel Kandemir (56) tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Şenel Kandemir ile birlikte cinayete yardım ettikleri tespit edilen eşi Ayşe, çocukları Derya (22), Emrullah (19) ile Ömer Kandemir (32) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi.