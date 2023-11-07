Yediği döneri beğenmeyip ücret ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Meral, sosyal medya hesabını kilitledi Yusufeli'nde girdiği restoranda yediği yemeği beğenmediğini söyleyerek hesap ödemeden çıkan kaymakam Hacı Kerim Meral, tepkiler sonrası sosyal medya hesabını da kitledi.

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ensonhaber.com

Bu yıl hizmete açılan Türkiye'nin en yüksek dünyanın da 5. en yüksek barajı ile gündem olan Artvin'in Yusufeli ilçesi, bu kez tatsız bir olayla gündeme geldi.

Cağ döneriyle meşhur ilçede kaymakamlık görevi yapan Hacı Kerim Meral, girdiği restoranda yediği döneri ve tatlıyı beğenmediğini söyleyerek hesap ödemek istemedi.

Hesabı ödemeyip misafirleriyle birlikte gitti

İki misafiriyle yeyip içtikten sonra kasaya yönelen Meral, döneri de tatlıyı da beğenmediklerini ve hesap ödemek istemediklerini söyledi. Bunun üzerine restoranın sahibi "Canınız sağ olsun" diyerek kolonya tutup kaymakamı ve misafirlerini gönderdi.

Sosyal medyada tepkiler artınca hesabını kilitledi

Kaymakamın bu tavrı, olaydan haberdar olan ilçe sakinlerince ve sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kaymakam Hacı Kerim Meral, Twitter'da (X) kendisine yönelik yoğun eleştirilerin ardından, hesabını korumaya aldırdı.

Halbuki, vatandaşla iletişim halinde olması gereken hiçbir devlet memuru, sosyal medya hesabını korumaya alamaz.

