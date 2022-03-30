Evinde yaptığı yemeklerle sosyal medyada ünlenen Taha Duymaz,sosyal medya hesabından bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.

Evinin mütevazı muftafığında yemek yapma videoları çekerek kısa sürede ün kazanan Taha Duymaz isimli genç fenomen, başından geçen son olayı hesabına çektiği videolarla anlattı.

Hatay'da yaşayan Taha Duymaz, yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını, ağlayarak takipçileriyle paylaştı.

Her adımında sürekli eleştirildiğini söyleyen Duymaz, kendisinin sadece ailesine bakmaya çalışan bir genç olduğunu belirtti.

"RESMEN BIÇAK ÇEKTİLER BANA"

Gözyaşlarına hakim olamayan Duymaz, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar merhaba, şu anda çok kötüyüm, çok sinirliyim. Kusura bakmayın video çektiğim için ama artık bir yerden başlamam gerektiğini düşünüyorum. Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım. Resmen bıçak çektiler bana. Bir değil, iki değil, üç değil."

Yemekleriyle fenomen olan Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı

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"ARTIK ÇOK YORULDUM"

"Siz benden ne istiyorsunuz gerçekten artık anlamıyorum. Her attığım adımda biri laf atıyor, biri şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benim kime ne zararım var biri söylesin. Yıllardır susayım diyorum ama ben artık kaldıramıyorum. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor. Ben artık çok yoruldum. Ben ailesine bakmaya çalışan bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Benim neler çektiğimi hiç kimse bilmiyor. Ben herkesten saklıyorum. Ama artık burama kadar geldi."