2016 yılından bu yana restorasyon çalışmaları nedeniyle tam faaliyette olmayan Yeni Cami, dün kapılarını tamamen açtı. Cami bugün, ziyaretçi akınına uğradı.

İstanbul Eminönü’nde bulunan tarihi Yeni Camii’de bölüm bölüm devam eden çalışmaların ardından restorasyon tamamlandı.

2016’da başlayan çalışmaların son bulması ile turistlerin de uğrak mekanlarından biri olan Yeni Cami, dün tamamen açıldı, bugün ziyaretçi akınına uğradı.

İbadete gelenlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de camiyi gezdi.

Turist kafileleri de içeriye girerek rehberlerden Yeni Camii'nin tarihini dinledi.

“Gerçekten çok etkilendim”

DHA’nın haberine göre; İsviçre'den geldiğini söyleyen Daniel Affolter, "Gerçekten büyüklüğünden, güzelliğinden ve içerisinden çok etkilendim. Ayrıca biz turistlerin içeriye girebilmesi de çok güzel ve çok etkileyici. Daha önce başka ülkelerde de camiler görmüştüm, Fas'ta, Cezayir'de camilere gitmiştim ama buradaki o cam pencere çok güzel, içerisi fazla doldurulmuş değil ve çok temiz, yerdeki halı çok güzel, gerçekten çok etkilendim." diye konuştu.

Yeni Camii restorasyonun bitmesi ile ziyaretçi akınına uğradı VİDEO



“Tertemiz pırıl pırıl”

Camiye gelenlerden Aydın Eroğlu ise, "İçerisi bence çok güzel çok güzel tamir görmüş. Ceddimize yakışır bir şekilde sadece camilerimizi değil havra ve kiliseleri de restore ettiğimiz bir 20 yılın içerisindeyiz. Burada namaz kılanlar için değil, buraya gelen turistler için de çok önemli bir yer. Her şeyden önce tertemiz pırıl pırıl ki bizim böyle bakmamız lazım. Turizm bizim can damarımız." dedi.