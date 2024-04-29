Yeni doğan bebek vurgunu: 300 kişilik şebeke çökertildi Aralarında doktor, hemşire ve hastane yöneticilerinin bulunduğu şebekenin yüzde 20 komisyonla çalışarak bebekleri kamudan özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ettikleri tespit edildi.

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İHA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın liderliğindeki Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da düzenledikleri operasyonlarla yeni doğan bebekleri usulsüz bir şekilde özel hastanelere sevk ederek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu dolandıran bir şebekenin faaliyetlerine son verdi. Soruşturmanın detayları gün yüzüne çıktı.

300 kişilik şebeke deşifre edildi

Yapılan incelemede, doktorlar, hemşireler ve hastane yöneticilerinden oluşan 300 kişilik şebekenin, yeni doğan bebekleri çeşitli bahanelerle kamudan özel hastanelere sevk edip, yoğun bakım ünitelerinde günlerce tuttukları ve devlete yüklü miktarda fatura kestikleri ortaya çıktı.

Özel hastanelerden yüzde 20 komisyon aldılar

Aralarında Reyap Hastanesi Çocuk Doktoru ve Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi Dr. Fırat Sarı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. İlker Gönen'in de bulunduğu çok sayıda doktorun yüzde 20 komisyonla çalışarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

41 şüpheliden 40'ı yakalandı, 259 kişi ifadeye çağrıldı

Operasyon için düğmeye basan ekipler haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 41 kişiden 40'ını 'ini İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da düzenledikleri baskınlarda yakaladı. 259 kişinin ise savcılığa ifadeye çağrıldı.

Adı geçen özel hastaneler inceleniyor

Şebekenin 2 yıl içerisinde yüzlerce bebeği naklettikleri Beylikdüzü Medilife, Avcılar Hospital, Medicine Esenyurt ile Reyap Esenyurt ve Reyap Çorlu gibi özel hastaneler de mercek altına alındı.

4 farklı suçtan sorgulanıyorlar

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, zanlıların “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kasten öldürmenin ihmali davranışlarla işlenmesi” ve “rüşvet” suçlarından emniyetteki sorguları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)