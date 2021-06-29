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Yenibosna’da sürücü, takla atan otomobilin içinde sıkıştı

Yenibosna’da sürücü, takla atan otomobilin içinde sıkıştı

Yokuş aşağı inerken caddeye çıkmak isteyen sürücü ile seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Kazanın şiddeti ile caddeye çıkmak isteyen otomobil takla attı.