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    Yenibosna’da sürücü, takla atan otomobilin içinde sıkıştı

    Yokuş aşağı inerken caddeye çıkmak isteyen sürücü ile seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Kazanın şiddeti ile caddeye çıkmak isteyen otomobil takla attı.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 16:09
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    Yenibosna’da sürücü, takla atan otomobilin içinde sıkıştı

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi’nde seyir halinde olan Özkan isimli şahsın otomobili, Nevzat Pisak Caddesi Kavak Sokak üzerinde Tahsin Gökmen’in idaresindeki araç ile çarpıştı.

    Yokuş aşağı inerken caddeye çıkmak isteyen Gökmen idaresindeki araç, çarpmanın etkisi ile takla attı.

    Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Aracın içinde sıkışan Gökmen, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

    Yenibosna’da sürücü, takla atan otomobilin içinde sıkıştı #1

    HASAR MEYDANA GELDİ

    Gökmen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Kaza sonrası araçlarda büyük çaplı hasar meydana geldi.

    Yenibosna’da sürücü, takla atan otomobilin içinde sıkıştı VİDEO

    Yenibosna’da sürücü, takla atan otomobilin içinde sıkıştı #2

    Yenibosna’da sürücü, takla atan otomobilin içinde sıkıştı #3

    Yenibosna’da sürücü, takla atan otomobilin içinde sıkıştı #4

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