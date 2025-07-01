'Yenidoğan çetesi' davası duruşmasında avukatlar arasında tartışma

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, bazı sanıklar ve avukatları savunmalarını sundu. Tutuklu bazı sanıklar, savunmalarına ek bir şey olmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı Burak Mengü, dosyada bir örgütten bahsedilebilmesi için hiyerarşik yapı gerektiğini, müvekkilinin hemşire olarak doktorun emirlerine uymak zorunda olduğunu belirterek, örgüt iddialarını reddetti. Savunma sırasında Mengü’nün “Kürsüde bulunan şahıs” ifadesi kullanması üzerine üye hakim uyarıda bulundu; Mengü ise kimseyi hedef almadığını, Sağlık Bakanlığı’nın olayı daha derin incelemesini talep ettiğini söyledi.

AVUKATLAR ARASINDA TARTIŞMA

Duruşmada ayrıca tutuklu sanık Fırat Sarı’nın avukatı Aydın Mantar ile savcı arasında sözlü tartışma yaşandı. Mantar, davada artık somut delil kalmadığını, adil yargılanmadıklarını savunarak tüm sanıkların tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı avukat beyanlarının tamamlanması için yarın saat 10.00’a erteledi.