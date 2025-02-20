Yenidoğan davasında avukatlardan savunma: Prematüre doğmaları müvekkilimin suçu değil

İHA

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi davası görülmeye devam ediliyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, savunmalar alındı.

46 sanığın yargılandığı davada, örgüt lideri Fırat Sarı'nın avukatının söylemleri dikkat çekti.

"FIRAT SARI SUÇSUZDUR"

Duruşmada savunma yapan örgüt lideri Fırat Sarı'nın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, "Hazırlık aşamasında savcılığın tarafsız davrandığını düşünmüyorum. Bu yargılamada delilleri tartışıyor olmamız lazım ama tartışacak bir delil yok. Tape kayıtları üzerinden yürütülen bir soruşturma var. Başka hiçbir şey yok.

Herhangi bir şüpheli ölüm varsa otopsi yapılmak zorunda. Bunu herkes biliyor ama hazırlık savcısı bunu istememiş. Mahkeme aşamasında otopsi raporlarının alınması lazım. Ne ile suçlandığımızı bilmemiz lazım. Açıkça görevi ihmal suçu var. Savcı delilleri toplamadı. 18 klasör dosyanın içinde müvekkilimi suçlayan bir delil yok." ifadelerini kullandı.

"BEBEKLERİN PREMATÜRE DOĞMASI MÜVEKKİLİM SUÇU GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Savunmasına devam eden avukat, dellilerin yetersiz olduğunu ileri sürerek şöyle konuştu:





Benim müvekkilim görüşmelerde ‘her şeye baksınlar benim bir suçum yok' diyor. Ben ‘müvekkilim hakkında dosyaya sunulmuş olan tüm tape kayıtlarını reddediyorum' desem ne yapacaksınız ? Yargıtay ses kayıtlarının analizinin yapılması gerekiyor diyor. Müvekkilim savunmasında ‘ben bebek öldürdüysem ilk bebek ölümünden sonra soruşturmanın başlaması gerekiyordu' dedi. Niye bebek ölümlerini seyrettiler, niçin delil toplamadılar ?



‘Eğer ben suçluysam beni takip edenler de suçludur ‘ diyor müvekkilim. Sanki bebeklerin prematüre doğması, 500 gram doğması müvekkilimin suçu gibi lanse ediliyor. Savcı tarafsız olmalı. Sanık lehine de bir şeyler yapması gerekiyor. Bu nedenle otopsi raporlarının alınması gerekiyor.

Öte yandan sanık Murat Mantuş'un fenalaşmasının ardından duruşmaya 30 dakika ara verildi. Aranın ardından sanık avukatlarının savunmaları ile duruşmaya devam edilecek.