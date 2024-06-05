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Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim’e akın etti

Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim’e akın etti Megakent İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Taksim'e akın eden yerli ve yabancı turistler, gölgelik yer ararken bazıları ise güneşten şemsiye yardımı ile korundu.