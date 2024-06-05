Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim’e akın etti

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklığı 30 derecenin üstüne çıktı.
Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Turistler sıcak havaya aldırış etmedi
Vatandaşlar ve turistleri sıcak havaya rağmen Beyoğlu Taksim’e akın etti.
İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nı gezen yerli ve yabancı turistler, kavurucu güneşten şemsiye yardımı ile korundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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