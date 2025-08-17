Yerli ve yabancı turistlerin yeni rotası: Kazankaya Kanyonu

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yer alan ve her yıl binlerce ziyaretçi çeken Kazankaya Kanyonu, yapılacak çalışmaların ardından ülke turizmine kazandırılması hedefleniyor.

DOĞAL ZENGİNLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yeşilırmak’ın bir kolu olan Çekerek Irmağı üzerinden geçen kanyon, meşe ve ardıç ağaçlarıyla kaplı olup çok sayıda bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

EKO TURİZM PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Yozgat Valiliği, ORAN Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği proje ile kanyonun eko turizm potansiyeli artırılarak, yerli ve yabancı turistler için yeni bir alternatif turizm rotası oluşturulması amaçlanıyor.

ZİYARETÇİLERDEN OLUMLU YORUMLAR

Kanyonun büyüleyici doğasını görmek için ailesiyle Sorgun’dan geldiğini söyleyen Murat Solak, “İlk kez ailemle birlikte geldim, methini duymuştuk ve görmek istedik. Gerçekten doğa ile iç içe, harika bir yer. Kesinlikle tavsiye ediyorum” dedi.