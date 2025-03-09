Yerlikaya duyurdu: Son bir haftada 3 Milyon 541 bin araç denetlendi

Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Şehrin ve vatandaşların güvenliğini korumak için birçok noktada denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara ve mevzuata uymayan sürücüleri tek tek yakaladı.

Kuralları hiçe sayan sürücülere ceza yağdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

61 SÜRÜCÜYE ÇAKAR NEDENİYLE İŞLEM YAPILDI

Son bir haftada 3 Milyon 541 bin 972 aracın denetlendiğini duyuran Bakan Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 61 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

Bakan Yerlikaya, hız ihlali, periyodik muayene, emniyet kemeri kullanımı, ehliyet, ve zorunlu mali sorumluluk sigortası belgesinin de kontrol edildiği denetimlerde toplan 528 bin 511 araca ve sürücüye işlem uygulandığını duyurdu.

3 MİLYONU AŞKIN ARAÇ DENETLENDİ

Detayları sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Bakan Yerlikaya, açıklamalarında şu iadelere yer verdi;

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında, 3 Milyon 541 bin 972 araç denetlendi.



Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 61 sürücüye işlem yapıldı.

528 BİN SÜRÜCÜ VE ARACA İŞLEM UYGULANDI