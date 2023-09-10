Yılın ilk karı Rize'ye yağdı

İHA
Türkiye'de kavurucu geçen yaz sezonu, yavaş yavaş sona eriyor.
Vatandaşlar kış hasretiyle yanıp tutuşurken, yılın ilk karı düştü.
Rize'ye kar yağdı
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kavrun Yaylasında dün geceden bu yana hava sıcaklıkları düştü.
Bununla birlikte başlayan kar yağışı sonrası yayla beyaza büründü.
Sıcaklık eksilere düştü
Kaçkar Dağları’nın eteklerinde, 2240 metre yükseklikte yer alan Kavrun yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi.
Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü Kavrun Yaylasında kar kalınlığı 2-8 cm arasında değişiyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)