Yine sokak köpeği yine kaza! Balıkesir'de manevra yapan otomobil takla attı Edremit'te sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İHA

Türkiye'de sokak köpekleri sorunu devam ediyor...

Vatandaşlarını canını tehlikeye sokan köpekler, kazalara da neden olmaya başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde M.S. yönetimindeki otomobil, Akçay istikametinden Edremit'e seyir halindeyken Ülkü Yolu mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle refüje çarparak takla attı.

Köpeğe çarpmamak uğruna canından oluyordu

M.S.’nin, yoluna çıkan köpeğe vurmamak için manevra yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü M.S. ve M.A. hafif yaralandı. Yaralılara 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)