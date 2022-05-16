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    Yolcu rahatsızlandı, THY uçağı acil iniş yaptı

    Miami-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, 80 yaşındaki Pakistanlı bir yolcunun rahatsızlanması sonucu Kanada’da bulunan St. John Havalimanı'na indi.
    • 16.05.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 14:25
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    Yolcu rahatsızlandı, THY uçağı acil iniş yaptı

    Türk Hava Yolları’nın (THY) TK-078 sefer sayılı Boeing 777 tipi TC-JJG kuyruk tescilli uçağı, İstanbul seferini yapmak üzere Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

    80 yaşındaki Pakistanlı rahatsızlandı

    Uçak, Kanada hava sahasına üzerinde seyir halindeyken uçakta bulunan 80 yaşındaki Pakistan uyruklu yolcu aniden rahatsızlandı.

    Yolcuya ilk müdahaleyi kabin memurları yaparken uçağın kaptan pilotu St. John Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

    Sorunsuz indi

    Sorunsuz bir şekilde uçak inişini gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre THY uçağ,ı daha sonra Miami-İstanbul seferini tamamlamak üzere yerel saat ile 07.20'de St. John Havalimanı'ndan havalandı.


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