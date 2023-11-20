Yolcular Batman yerine Amsterdam uçağına bindi Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından yanlışlıkla Amsterdam uçağı önünde indirilmesi karışıklığa neden oldu.

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İHA

Ankara’dan Batman’a gidecek olan yolcular, ring aracının yaptığı hata nedeniyle Batman uçağı yerine Amsterdam uçağına bindi.

Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek, 'Batman’a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler' anonsu ile uyarıldı.

Anonsu duyanlar şaşkına döndü

Bu anonsları duyan yolcular şoke oldu.

Kabin ekibi Batman’a gidecek olan yolcuları birkaç kez anons ederek uçaktan indirdikten sonra uçak, Amsterdam’a hareket etti.

Amsterdam’a seyahat eden bir yolcu, uçak içerisinde yaşanan sıra dışı anları kayıt altına aldı.

"Ağabey ne Batman’ı bu Amsterdam uçağı deyince, ne Amsterdam’ı ben Batman’a gidiyorum' diye yanıt verdi"

Yolcu, kayıt altına aldığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen yolcu, kayıt sırasında şunları söyledi;

“Şu an Ankara-Amsterdam uçuşundayız. Ring arabalarıyla uçağın önüne geldik. Bebek arabasını verecekken ağabeyin biri ‘Batman’a değil mi?’ diye sordu. Biz de ağabey ne Batman’ı bu Amsterdam uçağı deyince, ne Amsterdam’ı ben Batman’a gidiyorum' diye yanıt verdi. Şu anda uçağın içinde Batman-Amsterdam yolcuları tamamen karışmış durumda. Bütün Batman yolcularını tek tek çağırıyorlar. Bu da başımıza geldi.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)