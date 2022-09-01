3 ilde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat’ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan, uyuşturucu madde kullananlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla deliller toplandı.

AA’nın haberine göre; harekete geçen ekipler, Yozgat, Ankara ve Kırşehir'de belirlenen adreslere özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle düzenledikleri operasyonda 32 zanlıyı yakaladı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 24 bin 220 lira ile uyuşturucu madde imalatı ve içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı ViDEO