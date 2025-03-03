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İHA

Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bu bölgelerden olan Yozgat'ta kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı aksattı.

KAPANAN YOLLARI AÇMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kar yağışı nedeniyle kapanan Akdağmadeni ilçesi Yukarıyahyasaray köyü ve Çayıralan Aşağıyahyasaray, Avşaralan, Güzelyayla köylerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele mesaisi devam ediyor.