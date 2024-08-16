Yozgat'ta 17 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu öldürdü Sorgun ilçesinde yanında getirdiği bıçakla arkadaşlarına saldıran 17 yaşındaki Z.Y.'nin saldırısında 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Saldırgan ise yakalanarak tutuklandı.

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İHA

Son zamanlarda artan çocuk katil vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Bu defa cinayet haberi Yozgat'tan geldi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Sorgun ilçesinde Salih Paşa Camii önünde arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki Z.Y., sohbet ettiği 14 yaşındaki Furkan Ünal ve E.G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

SALDIRGANI YAKALAMAK İSTEDİ, BIÇAKLANDI

O sırada gerçekleşen saldırıya şahit olan isteyen 61 yaşındaki M.L., olay yerinden kaçan 17 yaşındaki saldırganı yakalamak isterken, şüphelinin bıçak darbesine maruz kalarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Merkezi ve polis ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Furkan Ünal hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALKOLLÜ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu öğrenilen Z.E.Y. (17), emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)