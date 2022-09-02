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    Yozgat'ta feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • 02.09.2022 - 09:53
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    Yozgat'ta feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

    Yozgat yönüne giden Emre Akbaba yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, saat 07.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak E-88 kara yolunun Sarayköy mevkisinde bulunan Demirci Köprüsü'nün girişindeki bariyere çarptı.

    Kazayı görenleri ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    3 kişi can verdi

    Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü Emre Akbaba ile yanında bulunan akrabaları Niyazi Akbaba ve Veysel Akbaba hayatını kaybetti.

    Hayriye Akbaba ise yaralı çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yozgat ta feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı #1

    İnceleme başlatıldı

    Ölenlerin cenazeleri de incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Yozgat ta feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı #2

    Yozgat ta feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı #3

    Yozgat ta feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı #4


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