Yozgat'ta feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yozgat yönüne giden Emre Akbaba yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, saat 07.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak E-88 kara yolunun Sarayköy mevkisinde bulunan Demirci Köprüsü'nün girişindeki bariyere çarptı.

Kazayı görenleri ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

3 kişi can verdi

Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü Emre Akbaba ile yanında bulunan akrabaları Niyazi Akbaba ve Veysel Akbaba hayatını kaybetti.

Hayriye Akbaba ise yaralı çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Ölenlerin cenazeleri de incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.