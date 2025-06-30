Abone ol: Google News

Yozgat'ta husumetlisinin tarlasını ateşe verdi

Türkiye'de dört bir yanında çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken N.S isimli şahıs, husumetlisine ait olup 4 farklı köyde bulunan arazileri yaktı.

İHA İHA
Güncelleme:
Yozgat'ta husumetlisinin tarlasını ateşe verdi

Yozgat'ta çıkan yangınların sebebi belli oldu.

28 Haziran sabahı 59 yaşındaki N.S., husumetli olduğu kişinin, Hasan köyü, Sivri köyü, Akbucak köyü ve Çavuş köyündeki ekili arazilerini ateşe verdi.

TARLALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ, ŞAHIS TUTUKLANDI

Yaklaşık 100 dönüm alan yanarken ekin de ziyan oldu.

N.S., Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yakalandı.

'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ 

N.S.'nin, jandarmada alınan ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3. Sayfa Haberleri