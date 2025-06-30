Yozgat'ta husumetlisinin tarlasını ateşe verdi

Yozgat'ta çıkan yangınların sebebi belli oldu.
28 Haziran sabahı 59 yaşındaki N.S., husumetli olduğu kişinin, Hasan köyü, Sivri köyü, Akbucak köyü ve Çavuş köyündeki ekili arazilerini ateşe verdi.
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Yaklaşık 100 dönüm alan yanarken ekin de ziyan oldu.
N.S., Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yakalandı.
'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ
N.S.'nin, jandarmada alınan ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.