Yozgat'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dehşet kaza...

Kaza, Yozgat-Ankara karayolu, Yerköy ilçesi Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında yaşandı.

Ankara istikametine gitmekte olan M.U. idaresindeki kuru ot yüklü kamyonla karşı istikametten gelmekte olan H.B. idaresindeki plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE AYRILDI

Çarpışmanın etkisiyle kamyon şarampole devrildi.

Otomobil ise adeta ikiye bölündü.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk belirlemelere göre kazada otomobilde bulunan Hasan Bozoğlu, Şahin Bozoğlu ve Fatma Bozoğlu öldü.

Kamyonda bulunan M.U. ile A.M. ise yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.